Рассказываем, как найти свой УИК, чтобы проголосовать. Сделать это можно тремя разными способами. Первый вариант – через «Госуслуги».
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Рассказываем, как найти свой УИК, чтобы проголосовать. Сделать это можно тремя разными способами. Первый вариант – через «Госуслуги».