Исследователи южнокорейского института DGIST испытали гибкую плёнку, которая отводит тепло за счёт испарения влаги, поглощённой из воздуха.
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