Где находятся лучшие и худшие дороги мира

Дороги — очень важный показатель качества жизни в любой стране мира. Комплексный подход к решению постоянных проблем с дорожным полотном помогает государству становиться сильнее, ведь чем быстрее бежит по венам кровь — тем больше энергии получает весь организм.
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