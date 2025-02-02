Беременная Жизель Бюндхен опубликовала видео в бикини

Бразильская супермодель и актриса Жизель Бюндхен поделилась видео в откровенном купальнике. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).