Accel поддерживает индийский стартап в области искусственного интеллекта, создающий «ChatGPT для презентаций»

Presentations.ai, индийский стартап, использующий искусственный интеллект для быстрого создания презентаций, привлек $3 млн в рамках посевного раунда под руководством Accel для масштабирования своего программного обеспечения, которое вышло из бета-версии и собрало миллионы пользователей.
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