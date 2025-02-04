Accel поддерживает индийский стартап в области искусственного интеллекта, создающий «ChatGPT для презентаций»

Presentations.ai, индийский стартап, использующий искусственный интеллект для быстрого создания презентаций, привлек $3 млн в рамках посевного раунда под руководством Accel для масштабирования своего программного обеспечения, которое вышло из бета-версии и собрало миллионы пользователей.