"Я тебе лицо сломаю": покупатели угрожали продавцу в магазине в Химках

ИП

Иван Петров

Животные инородцы думаете будут вести себя как это иначе, человеческого там от слова совсем ничего, ну хоть не зарезали, и этому рады, дожились до ручки, специалисты то которых для России совсем не хватка, порядки свои опять наводят, а что им будет, толерантней с ними надо