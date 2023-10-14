Скриншот видео Ареной крупного скандала тал магазин электроники в подмосковных Химках. Двум покупателям не понравилось, что сотрудники сделали им замечание.
"Я тебе лицо сломаю": покупатели угрожали продавцу в магазине в Химках
Комментарии
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ГМ
Георгий Михалев
Обычное дело, кругом бандитизм бушует.
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10 час.
ИП
Иван Петров
Животные инородцы думаете будут вести себя как это иначе, человеческого там от слова совсем ничего, ну хоть не зарезали, и этому рады, дожились до ручки, специалисты то которых для России совсем не хватка, порядки свои опять наводят, а что им будет, толерантней с ними надо
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2 час.
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