Тренер Быков: Россия должна заботиться о своих гражданах, а не легионерах

Знаменитый хоккейный тренер Вячеслав Быков, экс-наставник клубов Континентальной хоккейной лиги и сборной России, настороженно отнесся к новостям об увеличении лимита на легионеров в КХЛ со следующего сезона до пяти человек, включая одного вратаря.