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Тренер Быков: Россия должна заботиться о своих гражданах, а не легионерах

Тренер Быков: Россия должна заботиться о своих гражданах, а не легионерах

Знаменитый хоккейный тренер Вячеслав Быков, экс-наставник клубов Континентальной хоккейной лиги и сборной России, настороженно отнесся к новостям об увеличении лимита на легионеров в КХЛ со следующего сезона до пяти человек, включая одного вратаря.

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Комментарии
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СК
Сергей Козлов
Если хочет следить за генофондом надо отказаться от присутствия легионеров в российском спорте воспитывать физически своих граждан
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16 час.

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