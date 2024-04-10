Тренер Быков: Россия должна заботиться о своих гражданах, а не легионерах

Знаменитый хоккейный тренер Вячеслав Быков, экс-наставник клубов Континентальной хоккейной лиги и сборной России, настороженно отнесся к новостям об увеличении лимита на легионеров в КХЛ со следующего сезона до пяти человек, включая одного вратаря.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии