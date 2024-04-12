Путин наградил шахматистку Боднарук орденом «За заслуги перед Отечеством»

Президент Российской Федерации, Владимир Путин, удостоил чемпионку мира в быстрые шахматы, Анастасию Боднарук, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени в признание ее выдающегося вклада в развитие и популяризацию отечественного шахматного движения.