КВАДРАТУРА КРУГА Похоже, наследный принц Аравии Мухаммед ибн Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд решил лично взяться за воспитание госсекретаря США.
Утренняя встреча за тумбочкой переговоров
Комментарии
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БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
Ну и постоял бы у тумбочки ещё сутки? Чай не сазарееый. Получается так и уехал не солоно хлебавши? Интересно,а его покормили хоть? Вот так их всегда нужно встречать,чтобы они хоть что+нибудь поняли.
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2 н.
ВМ
Владимир Моргунов
Так и доложи деду Бо, амеров РАСКОРОНОВАЛИ !!!!!!!!!!!!
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2 н.
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