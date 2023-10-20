Утренняя встреча за тумбочкой переговоров

БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ

Ну и постоял бы у тумбочки ещё сутки? Чай не сазарееый. Получается так и уехал не солоно хлебавши? Интересно,а его покормили хоть? Вот так их всегда нужно встречать,чтобы они хоть что+нибудь поняли.