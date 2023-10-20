Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Утренняя встреча за тумбочкой переговоров

Утренняя встреча за тумбочкой переговоров

КВАДРАТУРА  КРУГА Похоже, наследный принц Аравии Мухаммед ибн Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд решил лично взяться за воспитание госсекретаря США.

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Комментарии
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БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
Ну и постоял бы у тумбочки ещё сутки? Чай не сазарееый. Получается так и уехал не солоно хлебавши? Интересно,а его покормили хоть? Вот так их всегда нужно встречать,чтобы они хоть что+нибудь поняли.
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2 н.
ВМ
Владимир Моргунов
Так и доложи деду Бо, амеров РАСКОРОНОВАЛИ !!!!!!!!!!!!
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2 н.

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