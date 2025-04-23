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Жители Приморья уплатили 2,8 миллиарда рублей налогов

Жители Приморья уплатили 2,8 миллиарда рублей налогов

В 2024 году жители Приморья уплатили 2,8 миллиарда рублей налогов. Такая информация была озвучена на пресс-конференции регионального управления Федеральной налоговой службы РФ, состоявшейся накануне, 22 апреля, сообщает корреспондент PRIMPRESS.

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