Jaguar радикально сокращает модельный ряд[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Уже больше трех лет назад компания JLR приняла новую стратегию развития марки Jaguar, согласно которой ее ждет тотальная электрификация и уход в люкс-сегмент с полным обновлением модельного ряда.