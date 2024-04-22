Штурмовики группировки «Восток» захватили позиции ВСУ в районе Волновахи

Штурмовые группы мотострелкового полка 5-й общевойсковой армии группировки войск «Восток» из Приморья захватили укрепленные позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Волновахи на южнодонецком направлении спецоперации.
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