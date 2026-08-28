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В Алматинской области продавца тандырного хлеба убили на рабочем месте

В Алматинской области продавца тандырного хлеба убили на рабочем месте

В селе Актас Алматинской области 35-летний гражданин Узбекистана погиб после конфликта с клиентом. Мужчина продавал тандырный хлеб, когда между ним и посетителем произошла ссора, переросшая в драку, передает inAlmaty.

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