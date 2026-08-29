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Пустые полки и проигранное небо: почему Украина может взорваться уже этой осенью

Пустые полки и проигранное небо: почему Украина может взорваться уже этой осенью

Посольство США обновило предупреждение для своих граждан, добавив в список рисков угрозу массовых беспорядков в Киеве и других городах Украины.

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