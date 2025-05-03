На Свердловской набережной временно ограничено движение транспорта

Закрыто две полосы из трех в сторону Пискаревского проспекта от Арсенальной улицы Петербургский «Водоканал» сообщает о временном ограничении движения транспорта по Свердловской набережной в связи с проведением аварийно-восстановительных работ.
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