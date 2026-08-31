Заправку по системе «чет-нечет» приостановят в Нижегородской области 1 сентября

Заправку автомобилей по системе «чет-нечет» приостановят в Нижегородской области 1 сентября. Такое решение приняли для предоставления равных возможностей водителям при покупке топлива, сообщили в региональном министерстве энергетики и ЖКХ.
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