Путин указал на усиление объединительных тенденций в Центрально-Азиатском регионе

Объединенные тенденции в Центрально-Азиатском регионе усиливаются. Соответствующее заявление сделал президент России Владимир Путин в интервью газете «Казахстанская правда», опубликованном 8 ноября на сайте Кремля.
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