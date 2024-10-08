Shot: Андрей Макаревич* отказывается выступать за границей без водки и закуски

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич* в ходе своих заграничных концертов требует в гримерку три бутылки водки, а также закуски в виде соленей, форшмака, сырной и рыбной нарезок и цыпленка табака.
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