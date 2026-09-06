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Царьград

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Дрон ВСУ уничтожил авто в Белгородской области, есть погибший

Дрон ВСУ уничтожил авто в Белгородской области, есть погибший

В ночь на сегодня в селе Головчино Грайворонского округа Белгородской области беспилотник ВСУ атаковал автомобиль, в результате чего один мирный житель погиб, а женщина получила тяжёлые ранения и была госпитализирована.

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