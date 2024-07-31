Фигурант дела генерала Булгакова при разводе получил Aston Martin

Один из фигурантов дела генерала армии Дмитрия Булгакова, совладелец АО «Грязинский пищевой комбинат» Александр Михайленко при разводе с супругой получил 50% компании «Консервпаклам» номинальной стоимостью 3 млн рублей и премиальный автомобиль Aston Martin DB9 Coupe 2008 года выпуска.