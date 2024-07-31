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Фигурант дела генерала Булгакова при разводе получил Aston Martin

Фигурант дела генерала Булгакова при разводе получил Aston Martin

Один из фигурантов дела генерала армии Дмитрия Булгакова, совладелец АО «Грязинский пищевой комбинат» Александр Михайленко при разводе с супругой получил 50% компании «Консервпаклам» номинальной стоимостью 3 млн рублей и премиальный автомобиль Aston Martin DB9 Coupe 2008 года выпуска.

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