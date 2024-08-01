Трое обвиняемых по делу о терактах 11 сентября признали себя виновными

Трое обвиняемых в совершении терактов 11 сентября 2001 года, в том числе Халид Шейх Мохаммад, Валид Мухаммад Сали Мубарак и Мустафа Ахмед Адам, согласились признать себя виновными в обмен на пожизненное заключение.
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