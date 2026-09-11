Восьмой тур РПЛ-2026/27: «Локомотив» едет в Петербург добивать «Зенит»

Восьмой тур Российской премьер-лиги (РПЛ) может серьезно изменить расклад в чемпионате. «Зенит» попробует остановить набравший ход «Локомотив», «Спартак» будет возвращаться в борьбу за первое место, а «Краснодар» после первой потери очков проверит, насколько прочен его запас прочности.
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