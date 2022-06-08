Президент Молдавии Майя Санду выбрали украинский сценарий, провоцируя дестабилизацию в стране, а процессы по вооружению и антироссийская истерия устраиваются намеренно, чтобы оправдать присутствие войск НАТО, считает пятый президент Игорь Додон.