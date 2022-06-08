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Мрачный прогноз от экс-президента: в Молдавии началась подготовка военного присоединения к Румынии

Мрачный прогноз от экс-президента: в Молдавии началась подготовка военного присоединения к Румынии

Президент Молдавии Майя Санду выбрали украинский сценарий, провоцируя дестабилизацию в стране, а процессы по вооружению и антироссийская истерия устраиваются намеренно, чтобы оправдать присутствие войск НАТО, считает пятый президент Игорь Додон.

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