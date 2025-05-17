На пересечении улиц Маяковского и Некрасова произошел дорожный конфликт

Пострадал один из участников 16 мая 2025 года в 21:52 в полицию Центрального района из Глазного центра поступила телефонограмма о том, что в медучреждение самостоятельно обратился 38-летний мужчина с химическим ожогом глаза.
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