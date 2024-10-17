Автобусный парк в Петербурге на Днепропетровской улице будет реконструирован

В Санкт-Петербурге начинается реконструкция административно-бытового корпуса автобусного парка №1, расположенного на Днепропетровской улице, передает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на The Sankt-Peterburg Post.
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