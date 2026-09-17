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Авто - Мото - Новости

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McLaren официально подтвердил разработку собственного кроссовера

McLaren официально подтвердил разработку собственного кроссовера

Британский производитель суперкаров McLaren, который ещё десять лет назад категорически отрицал саму возможность выпуска «паркетника», теперь готовит конкурента Ferrari Purosangue и Aston Martin DBX.

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