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Настоящие киборги: на что способны современные бионические протезы

Настоящие киборги: на что способны современные бионические протезы

Скриншот видео Будущее уже наступило, и киборги давно живут среди нас. Кто такие люди-киборги современности? И зачем программисты вживляют себе в тело чипы? Об этом рассказывает программа "Наука и техника" с ведущим Михаилом Борзенковым на РЕН ТВ.

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