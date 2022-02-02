Настоящие киборги: на что способны современные бионические протезы

Скриншот видео Будущее уже наступило, и киборги давно живут среди нас. Кто такие люди-киборги современности? И зачем программисты вживляют себе в тело чипы? Об этом рассказывает программа "Наука и техника" с ведущим Михаилом Борзенковым на РЕН ТВ.