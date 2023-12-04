БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Опасные маневры Вучича: как Сербия лавирует между НАТО и Россией

Опасные маневры Вучича: как Сербия лавирует между НАТО и Россией

Чем рискует Белград, заигрывая с Вашингтоном Людмила Николаева На фото: президент Сербии Александр Вучич (справа), генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (слева) во время встречи (Фото: AP/TAСС) Материал комментируют: Андрей Манойло Вячеслав Тетёкин НАТО дожимает Сербию, втягивая её в антироссийский блок.

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Комментарии
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Алина Белова
Мнение  к  Вучичу  изменилось на  негативное. Ранее было уважение, сейчас отторжение. Автор  пытается  оправдать его, но не  получается.  При любых обстоятельствах на двух  стульях  сидеть не  положено  нормальному  человеку.  ИМХО.
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