Опасные маневры Вучича: как Сербия лавирует между НАТО и Россией

Чем рискует Белград, заигрывая с Вашингтоном Людмила Николаева На фото: президент Сербии Александр Вучич (справа), генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (слева) во время встречи (Фото: AP/TAСС) Материал комментируют: Андрей Манойло Вячеслав Тетёкин НАТО дожимает Сербию, втягивая её в антироссийский блок.
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