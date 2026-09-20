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Живая Кубань

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Водитель иномарки протаранил постройки в Анапе, вызвав крупный пожар. Двоих жильцов увезли в больницу

Водитель иномарки протаранил постройки в Анапе, вызвав крупный пожар. Двоих жильцов увезли в больницу

Водитель иномарки протаранил постройки в Анапе, вызвав крупный пожар. Двоих жильцов увезли в больницуСегодня утром на улице Верхняя дорога в селе Витязево произошла авария.

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