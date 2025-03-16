Диетолог назвал положительные свойства семян тыквы

Врач-диетолог, нутрициолог Дмитрий Семирядов перечислил положительные свойства тыквенных семян.В беседе с радио Sputnik 15 марта специалист отметил, что в семенах тыквы содержатся антиоксиданты, магний, цинк и ненасыщенные жиры.
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