«Умная мобилизация» и смена подхода: эксперт назвал условия прорыва на СВО России сегодня необходимы Государственный комитет обороны, который снимет барьеры к технологическому прорыву в вооружении, считает мобилизованный десантник, военкор и волонтёр Никита Третьяков.