«Умная мобилизация» и смена подхода: эксперт назвал условия прорыва на СВО России сегодня необходимы Государственный комитет обороны, который снимет барьеры к технологическому прорыву в вооружении, считает мобилизованный десантник, военкор и волонтёр Никита Третьяков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии