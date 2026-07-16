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Тайная доктрина

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«Умная мобилизация» и смена подхода: эксперт назвал условия прорыва на СВО

«Умная мобилизация» и смена подхода: эксперт назвал условия прорыва на СВО

«Умная мобилизация» и смена подхода: эксперт назвал условия прорыва на СВО России сегодня необходимы Государственный комитет обороны, который снимет барьеры к технологическому прорыву в вооружении, считает мобилизованный десантник, военкор и волонтёр Никита Третьяков.

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