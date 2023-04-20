Политика Сегодня

1 206 подписчиков

Гражданам РФ напомнили, как они будут отдыхать в мае

Гражданам РФ напомнили, как они будут отдыхать в мае

Министерство труда РФ напомнило россиянам, сколько дополнительных выходных их ожидает в мае. Целых две рабочих неделе в последний месяц весны будут короткими.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх