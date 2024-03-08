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Не только о футболе

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Рэп-трек Промеса, 840-й гол Овечкина, Майк Тайсон подерется с Джейком Полом, СКА снова обыграл «Торпедо», «Карабах» едва не победил «Байер», четверной аксель Дикиджи и другие новости

Рэп-трек Промеса, 840-й гол Овечкина, Майк Тайсон подерется с Джейком Полом, СКА снова обыграл «Торпедо», «Карабах» едва не победил «Байер», четверной аксель Дикиджи и другие новости

1. В первых матчах 1/8 финала Лиги Европы «Байер» отыгрался с 0:2 против «Карабаха» благодаря голам Виртца и Шика (2:2) и продлил беспроигрышную серию до 35 матчей, «Ливерпуль» разгромил «Спарту» (5:1), «Рома» крупно обыграла «Брайтон» (4:0).

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Комментарии
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Лена Мисько
Не понимаю, куда парень собрался. Какая Европа? Видимо захотел за Зенит-2 поиграть.
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10 час.
Максим Комаров
Как Далер. Пытается биться. А ты не забывай, кого купил Зенит на фланг - Педро. (Или «Педрилло», как говорит мой друг Кораблев). А это монстр! Возможно Андрей Мостовой выгрызает место там, где у других зубы выпадают. У него в Европе получится, не сомневаюсь. Там тоже видят - с кем он конкурирует в команде Далер Дрюсси слил, парень с Месси в одной команде Надо видеть
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10 час.
КУАТ
- &quot;Квинси Промес выпустил новый рэп-трек на фоне проблем с законом.&quot; - в Эмиратах записал?
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1 час.

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