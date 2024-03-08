Рэп-трек Промеса, 840-й гол Овечкина, Майк Тайсон подерется с Джейком Полом, СКА снова обыграл «Торпедо», «Карабах» едва не победил «Байер», четверной аксель Дикиджи и другие новости

Максим Комаров

Как Далер. Пытается биться. А ты не забывай, кого купил Зенит на фланг - Педро. (Или «Педрилло», как говорит мой друг Кораблев). А это монстр! Возможно Андрей Мостовой выгрызает место там, где у других зубы выпадают. У него в Европе получится, не сомневаюсь. Там тоже видят - с кем он конкурирует в команде Далер Дрюсси слил, парень с Месси в одной команде Надо видеть