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Сырский обсудил с генералом НАТО Каволи реакцию на отправку войск КНДР в Россию

Сырский обсудил с генералом НАТО Каволи реакцию на отправку войск КНДР в Россию

Командующий Вооруженными силами Украины генерал Александр Сырский обсудил с верховным главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генералом Кристофером Каволи международную реакцию на возможную отправку войск КНДР в Россию.

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