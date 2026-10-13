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Адвокат Девятьяров: ИИ может снизить нагрузку для судей

Адвокат Девятьяров: ИИ может снизить нагрузку для судей

Адвокат Максим Девятьяров выразил мнение, что искусственный интеллект может снизить нагрузку на судей за счёт выполнения рутинных задач, однако полностью заменять их работу нейросетями нельзя.

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