В Смоленске открылась выставка памяти местных художников

В смоленском обновленном Доме художника представлена выставка «Их след в искусстве», приуроченная к 85-летию местного регионального отделения Союза художников России, одного из старейших в стране профессиональных творческих объединений.
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