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RT Russia

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Депутат Чаплин: студенты с детьми смогут жить в отдельных комнатах в общежитиях

Депутат Чаплин: студенты с детьми смогут жить в отдельных комнатах в общежитиях

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин в беседе с RT заявил, что с 1 сентября 2026 года вступает в силу важное социальное нововведение — студенческие семьи с детьми смогут проживать в отдельных комнатах в общежитиях.

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