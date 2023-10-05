Собянин: В Москве работают одни из самых лучших в мире учителей

Особую признательность Собянин выразил ветеранам педагогического труда. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил работников сферы школьного образования с профессиональным праздником в своем официальном Telegram-канале.
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