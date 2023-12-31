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Закон, порядок, государство

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Главам администраций населенных пунктов Курской области за содействие в решении задач СВО вручили награды Минобороны России

Главам администраций населенных пунктов Курской области за содействие в решении задач СВО вручили награды Минобороны России

Были награждены главы населенных пунктов Курской области: глава поселка Теткино Сергей Призенко, глава поселка Коренево Роман Пугачев и глава поселка Глушково Василий Худяков.

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