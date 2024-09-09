Ford подтвердил возможный отказ двигателя у 90 тысяч новых машин

Катастрофический отказ силового агрегата вынудил «голубой овал» инициировать отзывную кампанию. Дефект выявлен на турбомоторах EcoBoost объёмом 2,7 и 3,0 литра, которые ставились на Ford F-150, Bronco, Explorer и Edge, а также Lincoln Aviator и Nautilus.