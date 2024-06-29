Соболев нужен «Зениту», Бразилия забила 4 Парагваю, контракт Карпина со сборной России на 4 года, 4 россиянина в 1-м раунде драфта НХЛ, проверки в клубе Хабиба и другие новости

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Комментарии
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Лена Мисько
Якин пока вчистую переигрывает лысого бомжа
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5 час.
Лена Мисько
Эхха...никого у Италии и близко нет по сравнению с прошлым...никого, кроме Доннарумы...
Ответить
4 час.
Лена Мисько
Надо ж было додуматься этого клоуна тренером сборной Италии сделать
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4 час.

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