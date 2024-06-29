Соболев нужен «Зениту», Бразилия забила 4 Парагваю, контракт Карпина со сборной России на 4 года, 4 россиянина в 1-м раунде драфта НХЛ, проверки в клубе Хабиба и другие новости

1. «Зенит» может купить Александра Соболева у «Спартака». Версия первая: «Зенит» готов заплатить 20 млн евро, «Спартак» хочет 30 млн, форвард «ведет себя токсично».
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