Zefirka > Интересности > Почему в мире существуют четыре страны с названием «Гвинея»? Гвинея, Гвинея-Бисау, Экваториальная Гвинея и Папуа-Новая Гвинея: более 500 лет эти 4 не похожие друг на друга страны носят практически одинаковые названия.