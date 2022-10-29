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Почему в мире существуют четыре страны с названием «Гвинея»?

Почему в мире существуют четыре страны с названием «Гвинея»?

Zefirka > Интересности > Почему в мире существуют четыре страны с названием «Гвинея»? Гвинея, Гвинея-Бисау, Экваториальная Гвинея и Папуа-Новая Гвинея: более 500 лет эти 4 не похожие друг на друга страны носят практически одинаковые названия.

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