Торжественно открыли после реконструкции привокзальную площадь на ж/д станции Ин в ЕАО 

Железнодорожная станция Ин расположена в границах поселка Смидович в Еврейской автономной области. Накануне здесь прошла церемония открытия сквера и памятника "Паровоз серии Л-3037", сообщает ИА ЕАОMedia.
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