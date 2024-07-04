«Дары» НАТО киевскому режиму: какие мины зарубежного образца применяет противник в зоне конфликта Номенклатура поставок оружия и военной техники Украине зарубежными странами ширится.
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«Дары» НАТО киевскому режиму: какие мины зарубежного образца применяет противник в зоне конфликта Номенклатура поставок оружия и военной техники Украине зарубежными странами ширится.
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