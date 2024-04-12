ВКС России поразили подразделения ВСУ на донецком направлении

Для удара использовались неуправляемые ракеты С-8 Ударная группа армейской авиации ВКС нанесла удар по подразделениям украинской армии с использованием неуправляемых авиационных ракет С-8 на донецком направлении.
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