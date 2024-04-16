Офицер Сыполов уничтожил в зоне СВО порядка пяти бронемашин и пехоту ВСУ

Командир артиллерийского расчета младший лейтенант Максим Сыполов сорвал наступление подразделений Вооруженных сил Украины на одном из направлений в зоне спецоперации, уничтожив бронированную технику и личный состав противника, сообщает Минобороны РФ.
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