Председатель Следственного комитета затребовал доклад о результатах проведенной проверки по факту нарушения прав ребенка-инвалида в Свердловской области

В СМИ опубликовано обращение мамы мальчика из Алапаевска Свердловской области. Женщина сообщает, что тяжелая болезнь спровоцировала развитие иного заболевания, проявление сильной аллергии на все виды питания, кроме специальной смеси.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии