Глава ассоциации ветеранов "Вымпела" рассказал о разведчике Иване Евтодьеве

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Знаменитый сотрудник отечественной внешней разведки Иван Павлович Евтодьев, полностью отдававший себя служению родине, по праву может считаться гордостью России и олицетворением поколения победителей, в четверг Ивану Павловичу исполняется 100 лет, заявил президент ассоциации ветеранов подразделения специального назна.