Ложное срабатывание: оставившее без света почти весь юг России отключение блока АЭС не имело под собой реальных причин

Ложное срабатывание: оставившее без света почти весь юг России отключение блока АЭС не имело под собой реальных причинК 5:45 утра 17 июля ранее отключавшийся блок Ростовской АЭС несет полную нагрузку в 1000 мегаватт.
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