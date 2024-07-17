Ложное срабатывание: оставившее без света почти весь юг России отключение блока АЭС не имело под собой реальных причин

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Ранее неоднократно и всюду, вплоть до утюга, утверждалось, что объем собственной электрогенерации в Крыму вполне достаточен для Крыма и даже остается для экспорта. Ситуация с блокадой поставки электроэнергии исключена. Теперь же, после аварии в Ростове, выяснилось, что со времен блокады Крыма Украиной мало что изменилось с этим объемом, ответственные господа врали, как всегда!