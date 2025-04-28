Во Франции обрушились на Макрона из-за слов о России

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон со своими европейскими коллегами обостряют политическую ситуацию в то время, когда мирное урегулирование украинского конфликта еще возможно, заявил лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х.